أسرار جديدة.. طاهي الملكة إليزابيث أعد العشاء للأميرة ديانا ليلة وفاتها

29 يوليه 2020 - 09:42 ص

عمل الطاهي الشخصي لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية 15 عاما داخل القصر الملكي، كما أنه كان قد أعدّ عشاء الأميرة الراحلة ديانا في الليلة التي توفيت فيها.

وكشف طاهي الملكة دارين ماكغرادي البالغ من العمر 58 عاما، في مقابلة مع إحدى إذاعات سيدني، كيف خدم الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، وأنه قدّم أربع وجبات في اليوم ورافقها في زيارتين ملكيتين لأستراليا.

وبحسب ما ذكرته الشرق الأوسط فقد خدم الطاهي البريطاني أيضا الأميرة ديانا لمدة أربع سنوات، من وقت انفصالها عن الأمير تشارلز في عام 1992 حتى وفاتها المفاجئة.

وفي حديثه عن ملكة بريطانيا يقول: رغم أنه لم يبلغه أحد أبداً إذا كانت الملكة قد استمتعت بوجبة قدمها لها، لكنها تركت له رسالة تعرب فيها عن استيائها من إحدى الوجبات، منوهة بعدم تقديمها مرة أخرى.

وأضاف أنه كان لديها دفتر ملاحظات صغير على مكتبها وكانت تضع ملاحظات حول الطعام مثل: لا أريد هذا مرة أخرى.

وأوضح أن الملكة إليزابيث تكره النكهات القوية مثل الثوم والبصل، كما أنها تحب الحلوى المصنوعة بالشوكولاتة، وكذلك ساندويتش الجبن المحمص.

كما أن الملكة تحب السمك ورقائق البطاطس المغطاة بفتات خبز البانكو بدلا من الخليط التقليدي.

وعن بداية مهامه في القصر الملكي يقول: إن إحدى مهامه الأولى في خدمة الملكة كانت تقشير الجزر لخيولها المحبوبة في منطقتها في بالمورال في المرتفعات الاسكوتلندية، كما قام بإعداد الطعام بانتظام لعشرات الكلاب من فصيلة الكورجي، التي عادة ما تكون أطباقاً من لحم الأرانب والكبد ممزوجة بالملفوف والأرز.

يذكر أن الطاهي ماكغرادي قد غادر الخدمة الملكية بعد وفاة الأميرة ديانا المأساوية، حيث يعمل حاليا طاهيا في دالاس بولاية تكساس.