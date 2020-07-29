فيديو.. سعوديات يعملن نادلات بمقهى يشعل المملكة

29 يوليه 2020 - 09:38 ص

تسبب مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، في موجة من الجدل بالسعوية، والذي يظهر سيدات يعملن داخل مقهى سعودي كـ"نادلات" ويقدمن الطلبات ويخدمن الزبائن.

وبحسب ما تم تداوله فقد تم القبض على صاحب المقهى ومعاقبته لمخالفته قانون بيئة عمل المرأة بالسعودية، وسط انقسام بين المواطنين السعوديين، الذين رأى بعضهم أن العمل ليس عيبا، بينما اعتبر آخرون أن المشهد مهين لنساء المملكة.

وعلق حساب هاشتاق السعودية قائلا : الموارد البشرية : إيقاع العقوبة بحق "مقهى" في الطائف، شغّل سيدات في خدمة الطاولات.

بينما علق الكاتب السعودي شايع الوقيان :" أعتقد أنه قرار فردي جبري قرار مصادم لكل ما قامت به هذه الحكومة منذ 2016 .. الغوغاء المتصحونون لا يغضبون إذا لجأت المرأة للشارع وتوسلت عند إشارات المرور.. لكن لو عملت جرسونة صارت جريمة كبرى.. الغاية عندهم ليس كرامة المرأة بل إبعادها عن الفضاء العام الذكوري".

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية قد نشرت عبر تويتر :"إشارة إلى ما تم تداوله حول تشغيل أحد المقاهي لسيدات بخدمة الطاولات في محافظة الطائف، نوضح بأنه جرى الوقوف على المنشأة المخالفة للدليل الموحد لتنظيم بيئة عمل المرأة وإيقاع العقوبات النظامية عليها، وندعو إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق معاً للرصد، أو بالاتصال على الرقم 19911".