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جدارية وداع لـ#طبيب_الغلابة بدولة عربية

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جدارية وداع لطبيب الغلابة
جدارية وداع لطبيب الغلابة

عبد القادر وحيد

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إدلب

جدارية.

#طبيب_الغلابه

دعوات وعبارات تأبين اشتعلت بها مواضع التواصل الاجتماعي في وداع طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي، الذي وافته المنية صباح أمس الثلاثاء.

وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو له، التي تحث على العمل الخيري، ونقطة التحول في حياته.

وتجاوز الاحتفاء والدعاء بطبيب الغلابة حاجز مصر، حيث شارك العديد من البلدان العربية في وداعه .

ففي مدينة إدلب أقيمت جدارية وداع لطبيب الغلابة، والتي تظهر مدى تفاعل العالم العربي مع الطبيب الراحل.

كما امتلأت المواقع التواصل بعابات تأبين ووداع، حيث كتبت مذيعة بي إن سبورت:  إذا أحسست بالألم فأنت حيّ أما إذا أحسست بآلام الآخرين فأنت إنسان..لا أريد مالا ...كل ما أريده في الحياة أن أتقرب من الله بالعمل الخيري : يقول طبيب الغلابة ... اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة.

وأضافت طبيب الغلابة فهم الدنيا صح .. .فهم إن الآخرة دار بقاء والدنيا دار فناء فاهتم بما هو باق وأهمل  ما هو فان..  أسال الله تعالى في هذه الأيام المباركة أن يسكنه فسيح جناته.





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