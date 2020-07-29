» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

29 يوليه 2020 - 09:23 ص

تقام اليوم العديد من المباريات بمختلف الدوريات، بعد أن عادت الحياة إلى طبيعتها جزئيا، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.

الدوري الإيطالى

لاتسيو× بريشيا- السابعة والنصف مساء- على قناة beIN Sports HD 3

أودينيزي × ليتشي- السابعة والنصف مساء- على قناة beIN Sports HD 5

هيلاس فيرونا × سبال- السابعة والنصف مساء- على قناة beIN Sports HD 6

سامبدوريا × ميلان- السابعة والنصف مساء- على قناة beIN Sports HD 7

ساسولو × جنوى- السابعة والنصف مساء- على قناة beIN Sports HD 7

فيورنتينا × بولونيا- العاشرة إلا ربع مساء- على قناة beIN Sports HD 3

تورينو × روما- العاشرة إلا ربع مساء- على قناة beIN Sports HD 5

كالياري × يوفنتوس- العاشرة إلا ربع مساء- على قناة beIN Sports HD 4

تصفيات التأهل للدوري الإنجليزي

برينتفورد × سوانسي سيتي- العاشرة إلا ربع مساء- على قناة beIN Sports HD 2