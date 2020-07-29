» الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 29 يوليو استقرار في سعر الصرف حيث سجل 15.99 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي 15.93 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.03 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.92 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.02 جنيه .
كما سجل في بنك الإسكندرية 15.93 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.03 جنيه ، وسجل في بنك عودة 15.94 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.04 جنيه .
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