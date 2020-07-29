» عروس تصاب بصدمة بعد تدمير حفل زفافها .. والسبب مفاجأة

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زفاف
زفاف

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حفل زفاف

فشل حفل الزفاف

سلطت صحيفة "ميرور" البريطانية الضوء على بعض حفلات الزفاف التي تحولت إلى مآسي.

وعقدت الصحيفة حوارا مع عروس قالت إن ليلة زفافها كانت أسوأ ليلة في حياتها.

وقالت الفتاة البالغة من العمر 27 سنة إنها فور ذهابها إلى منزل الزوجية مع زوجها الجديد شعرت بآلام رهيبة في صدرها وأغشى عليها.

وأضافت: صحوت فوجدت نفسي في المستشفى وبجانبي زوجي الذي أخبرني أنني فقدت القدرة على التنفس وجرى نقلي إلى العناية المركزة وكدت أفقد حياتي.

وأردفت: الفكرة أنني كنت مصابة بضيق التنفس منذ فترة وكنت أعتقد أن هذا بسبب التوتر لكن اتضح أن الأمر مختلف.

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