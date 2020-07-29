تصريحات نارية من مستشار ابن زايد عن تدخل أمريكا لفرض الصلح مع قطر

29 يوليه 2020 - 07:37 ص

أطلق الدكتور عبد الخالق عبدالله - المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي - تصريحات نارية بشأن الخلاف بين قطر من جهة و السعودية والإمارات والبحرين من جهة.



قال عبدالله في تغريدة عبر تويتر: على المسؤول الأمريكي أن يترك الخلاف الخليجي لأهل الخليج.



وأضاف: يوقف حديثه الممل ان الخلاف الخليجي طال بأكثر مما يجب ان يطول فأهل الخليج ادرى بذلك .



وأردف: لا يكرر مقولة ان أزمة قطر تضر بمصالح امريكا فامريكا مستفيدة من استمرار الخلاف الخليجي 4 يدرك ان حل أزمة قطر في الرياض وليس في واشنطن.

