» أحمد موسى يحذر المصريين من إجازة العيد

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الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن سد النهضة هو الشغل الشاغل للدولة المصرية منذ العام  2014.
وأضاف" موسى" خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة المصرية تعمل في كل الاتجاهات، ومنها افتتاح مدينة الروبيكي.
ولفت إلى أنه حزن بالأمس من تصريحات الدكتور محي حافظ حول قيمة صادرات الدواء المصرية والتي تبلغ 250 مليون دولار، معلقا، «احنا في الصناعة دي من 70 سنة»، بينما صادرات الأردن من الدواء أكثر من ملياري دولار.
وأضاف موسى، أن قطاع الصناعة هو من ينقذ مصر، مؤكدا على أهمية تذليل العقبات أمام قطاع الصناعة لنصل لـ 100 مليون دولار.
ودعا موسى المواطنين الالتزام بالكمامات وكافة الإجراءات الوقائية خلال العيد لمنع تفشي فيروس كورونا، محذرا من التجمعات طوال العيد، لأنه في حال زيادة أعداد الإصابات حتى لا نعود لإجراءات 7 مساءًا.

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