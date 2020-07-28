الغيرة القاتلة.. يقتل الزوجة ويرمي برأسها من النافذة

28 يوليه 2020 - 09:58 م

أقدم زوج شاب على قتل زوجته، وألقى رأسها من النافذة، بدافع الغيرة، بعد أن تحدثت إلى أصدقاء العائلة الذكور.



وهاجم نيكولاي تيخونوف (29 عامًا)، زوجته ليوبوف (24 عامًا)، بعد أن طلبت الطلاق من "زوجها المتسلط" الذي يمنعها من الاتصال برجال آخرين، وألقى بجذعها من نافذة شقتهما في سان بطرسبرج.



وألقت الشرطة القبض على الزوج المتهم بعد الحادث بفترة وجيزة. واعترف في مقطع فيديو بالجريمة قائلاً: "الأمر صعب للغاية الآن. أنا أشعر بالخجل الشديد أمام والدي زوجتي. نادم على ما فعلته".



وقال: "أعترف تماما بذنبى وندمي. أنا آسف جدًا".



وقالت الشرطة الروسية، إن نيكولاي قتل ليوبوف بضربها على رأسها ثلاث مرات بفأس، قبل أن يستخدمه في قطع أطرافه، ووضع رأسها وذراعيها وساقيها في حقيبة، وألقى جذعها من النافذة.



وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة "ذا صن"، فقد سمع الجيران صوت جثة تضرب الأرض واتصلوا بالشرطة، وعندما وصلت الشرطة وجدته ينظف الشقة وألقت القبض عليه.



وكان الزوجان على علاقة منذ أربع سنوات، وتزوجا قبل عامين. ولديهم ابنة تبلغ من العمر واحد. ويقول الجيران إن الزوج كان "غيورًا للغاية" ومنعها من التحدث إلى أصدقاء العائلة الذكور. واعترف بالغيرة أثناء استجوابه.



عندما طلب ليوبوف الطلاق، دعا زوجها لتناول وجبة في مطعم في ذكرى زواجهما لمحاولة تغيير رأيها. لكنه أرسل أيضًا تهديدات بالقتل لها.

