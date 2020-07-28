خلال يوم.. 54 ألف إصابة بكورونا في أمريكا وألف وفاة

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الحصيلة اليومية لإصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة الأمريكية.









وسجلت الولايات المتجدة 54.448 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.









ووصل بذلك إجمالي إصابات كورونا في الولايات المتحدة إلى 4 ملايين و280 ألفا و135 شخصا، منذ بد تفشي الوباء.









كما سجلت الولايات المتحدة 1126 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 147.672 شخصا