مقترح برلماني لإطلاق اسم الدكتور مشالي على قاعة بطب القاهرة

تقدمت الدكتورة ماريان أمير عازر عضو مجلس النواب باقتراح برغبة الي وزير التعليم العالي الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار باطلاق اسم الدكتور محمد مشالي المعروف باسم " طبيب الغلابة " علي احدي قاعات المحاضرات بكلية الطب جامعة القاهرة.





واكدت النائبة أن جامعة القاهرة هى الجامعة التي تخرج منها الطبيب الراحل تخليدا لذكراه و عمله وتحفيزا للطلبة الدارسين لكي يتمثلوا بانسانيته و مهنيته و اخلاقه الحميدة الدكتور محمد مشالي رحمه الله توفي اليوم الموافق الثامن و العشرين من يوليو 2020 بعد مسيرة عطاء حافلة افني فيها حياته لخدمة الفقراء بعلمه.









الجدير بالذكر أن الدكتور محمد عبد الغفار مشالي، من مواليد البحيرة في عام 1944م، وقد تخرج من كلية طب القاهرة عام 1967م، ونجح في أن يسجل اسمه بحروف من نور في قلوب المصريين بعد أن أفنى حياته في خدمة الفقراء