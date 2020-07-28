» برلماني: مدينة الروبيكي خطوة على الطريق الصحيح لإحياء قطاع الغزل

28 يوليه 2020 - 08:57 م

قال النائب محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات إن الرئيس السيسي يفاجأ المصريين دائما بافتتاحات ومشروعات وانجازات.





وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الرئيس قائد بالفعل ويواصل الليل والنهار لتوفير فرصة عمل لأبناء شعبه.





وتابع أن مشروعات الروبيكي تساهم في حل مشاكل الصناع خاصة في مجال الغزل والنسيج وهي خطوة على الطريق الصحيح لاحياء قطاع الغزل والنسيج.





وأشار إلى القطاع يحتاج لإجراءات لحماية الصناعات الوطنية لتغطية السوق المحلي ومنع الاستيراد من الخارج.

