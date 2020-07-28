وزير الزراعة : فتح الحدائق والمتنزهات بعد العيد بإجراءات احترازي

28 يوليه 2020 - 08:48 م

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الرئيس السيسي وجه رسالة اليوم للمسئوليين بضرورة التواجد مع العاملين في المؤسسات وحل مشاكلهم.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي وجه إلى ضرورة اتباع الأساليب العلمية في الإدارة .



وأضاف القصير، أن العمل الفردي انتهي ولا بد من العمل الجماعي لأنه أساس النجاح، مؤكدا أن الحكومة تعمل بشكل متكامل في كل مؤسساتها.

وأشار السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن الرئيس السيسي اكد أن الدولة تنفق المليارات من أجل تحقيق تنمية مجتمعية واقتصادية.



وأوضح أنه لا بد من تطوير الري بالغمر واستبداله بنظم الري الحديث، مؤكدا أن الدولة المصرية تبحث عن إيجاد مصادر متنوعة للري.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الري على تطبيق نظم الري الحديثة على مليون فدان كبداية لتطوير نظم الري في مصر من أجل توفير المياه.

وأكد أن العالم يعرف قيمة القطن المصري الناعم طويل التيلة، مؤكدا أن القيمة المضافة للقطن المصري ستزداد بعد غزله وتحويله لخيوط، موضحا أن تحسين القيمة المضافة للقطن يشجع المزارعين على العودة لزراعته بمساحات كبيرة.



واستطرد القصير، أنه سيتم بداية من العام المقبل تقليل زراعة المحاصيل الشارهة للمياه، مركز البحوث الزراعية يبحث الآن عن استنباط أنواع من المحاصيل تنضج مبكرا بما يوفر المياه، إلى جانب تسوية الأرض بالليزر.



وأكد السيد القصير، أن الصادرات الزراعية بلغت أكثر من 3.7 مليون طن رغم جائحة كورونا، إلى جانب أن الأسعار لم تشهد ارتفاعًا.

ولفت السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أنه سيتم بعد العيد فتح الحدائق بإجراءات احترازية.

