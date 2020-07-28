سوق الأسهم الأمريكية - نهاية العالم 2020

موجات التقلب

إذا علمنا من النصف الأول من عام 2020 أي شيء ، فإنه سيكون أن تقلب السوق ممكن أن يحدث في أي وقت ، لمجموعة من الأسباب المعروفة وغير المتوقعة تمامًا.

في 12 فبراير 2020 ، أنهى مؤشر داو جونز , ناسداك و S&P 500 تداول اليوم عند مستويات قياسية. يبدو أن التكهنات حول 2020 كونها متقلبة - في معظمها - في غير محله. لكن كل ذلك سيتغير بحلول نهاية الشهر حيث أدت جائحة صحية عالمية إلى قلب السوق رأساً على عقب ، مما أدى إلى محو مساحات شاسعة من رأس المال من الميزانيات العمومية للشركات الكبرى ، مما جعل الآخرين غير قادرين على التعافي دون خيار آخر سوى وقف العمليات بالكامل.

وكانت النتيجة ارتفاعًا حادًا في البطالة في معظم الصناعات إن لم يكن كلها. وفقط عندما كنت تعتقد أنه لا يمكن أن يكون أسوأ من ذلك ، شهدنا حرب أسعار نفط روسية-سعودية قصيرة الأجل ، لكنها مؤلمة للغاية ، والتي أضعفت قطاع الطاقة مع إضافة الزخم إلى انهيار سوق الأسهم التاريخي بالفعل.

هل تريد معرفة المزيد؟ سنناقش التفاصيل في هذا المقال الإخباري من iFOREX .

كيف بدأ كل هذا؟

تم اكنشاف فيروس كورونا ، أو COVID -19 ، لأول مرة في ووهان ، الصين في نهاية عام 2019 وانتشر في جميع أنحاء العالم بوتيرة لا هوادة فيها ، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 9 ملايين حالة في 188 دولة بحلول منتصف إلى أواخر يونيو. في البداية ، لم تحقق محاولات الاحتواء والتخفيف هدف وقف أو إبطاء الانتشار. تم الإبلاغ عن الهزات الأولى للاقتصاد الأمريكي بين 24-28 فبراير ، عندما شهدت أسواق الأسهم أسوأ انخفاض لها لمدة أسبوع واحد منذ الأزمة المالية لعام 2008 ، وشهد مؤشر داو جونز , ناسداك و S&P 500 أكبر انخفاض له منذ عام 2008. أثر الذعر على الجميع ، بما في ذلك قطاع التكنولوجيا ، وتحطمت شركات مثل Facebook و Apple و Facebook و Alphabet بين فبراير ومايو ، مما أدى إلى انخفاض المؤشرات. كان السوق قد تعرض للضربة ، ولكن أي أمل في فترة انتظار سوف يتلاشى قريبًا أكثر.

ثم ماذا حدث؟

مع توقف السفر عالميا والتصنيع أيضا بسبب الوباء الصحي ، بدأ سعر النفط بالفعل في الانخفاض بسبب الانخفاض الكبير في الطلب والمخاوف المتعلقة بالنمو الاقتصادي العالمي. دفع هذا الانخفاض الدول المنتجة للنفط الرائدة في العالم إلى الاجتماع في قمة أوبك + لصياغة خطة متزامنة لخفض الإنتاج. ومع ذلك ، مع عدم قدرة أوبك وروسيا على التوصل إلى اتفاق بشأن تخفيضات الإنتاج ، واصلت كل من السعودية وروسيا إنتاجهما بلا هوادة. ثم ، دون سابق إنذار ، قررت المملكة العربية السعودية زيادة المخاطر من خلال زيادة إنتاجها وبيعها بخصم ، مما أدى إلى إغراق السوق بالنفط. وكانت النتيجة إرسال العقود المستقبلية لتسليم النفط في غرب تكساس في مايو إلى نقطة منخفضة تاريخية ناقص 37.63 دولار للبرميل. إذا تابعت أخبار iFOREX ، فأنت تعرف بالفعل الجنون الذي انتشر في جميع أنحاء السوق ، وبينما انتعشت أسعار خام غرب تكساس منذ ذلك الحين ، مدعومة بصفقة أوبك + الجديدة وإعادة فتح العديد من البلدان ، لا يزال سعر النفط بعيدًا عن معدلاته في يناير 2020 .

ماذا يأتي بعد ذلك؟

في حين يتوقع البعض بصبر أن يضرب نيزك الأرض ، لاحظ آخرون الإمكانيات الهائلة الموجودة مع بدء المزيد والمزيد من أسعار الأسهم الأمريكية في الارتفاع ، بقيادة قطاع التكنولوجيا ، واستعادة بعض أو كل خسائرها بشكل فعال. بينما لا تزال هناك مخاطر والعديد من المتغيرات غير المعروفة ، هناك أيضًا بعض الفرص المذهلة التي يتم تقديمها عندما يواجه السوق هذا المستوى من التقلبات. ولكن لا تزال هناك أسئلة كثيرة. هل ستكون هناك موجة ثانية من الوباء ، وإذا كان الأمر كذلك ، فما هي طبيعة وحجم المرض؟ كيف ستتفاعل الحكومات والشركات مع المزيد من التعطيل ، وماهي - إن وجدت - التقلبات التي ستختبرها السوق وأين الفرص. ضع في اعتبارك أن هذه أيضًا سنة انتخابات في الولايات المتحدة ، وأي تغيير في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين يمكن أن يؤثر على تحسسات السوق.

اختيار وسيط تداول CFD المناسب

عند النظر في طبيعة المخاطر والفرص ، فإن أحد القرارات المحورية التي تتخذها هو اختياراتك لوسيط CFD . عند الأخذ في الاعتبار مجموعة متنوعة من الخيارات التي يقدمها عالم الإنترنت ، فمن الأفضل مراعاة الوسطاء المعترف بهم من ذوي الخبرة ، أو أولئك القادرين على تقديم الخدمة التي يمكن تخصيصها بشكل أفضل لتناسب احتياجاتك الشخصية. بالطبع ، قد تختلف ميزات المنتج الفردية والعروض الترويجية ، ولكن الأمر يستحق بعض القراءة الإضافية عبر الإنترنت. يمكنك ، إذا أردت ، مراجعة منصات وسيط CFD ، وحضور المنتديات عبر الإنترنت ومعرفة أي منها يمنحك أكثر. بصراحة ، ليس لدينا أي تردد في القول بأن منصة تداول iFOREX هي واحدة من وسطاء الإنترنت الأكثر خبرة واحترافية وثقة في نهاية المطاف مع أكثر من 20 عامًا من الخبرة في مجموعة متنوعة من الأسواق المنظمة. إذا كنت تسعى للوصول إلى سوق العقود مقابل الفروقات ، فهي حامل معيار السوق.

تتمتع iFOREX بخبرة تزيد عن 20 عامًا في السوق وهي منظمة ومرخصة بالكامل ، مما يوفر لك مستويات عالية من الأمان. عندما تنضم إلى هذا الوسيط ، ستتمكن من الاستمتاع بتدريب مجاني مع مدرب تداول ، والحصول على حساب تجريبي خالي من المخاطر بقيمة 5000 دولار والاستفادة من العديد من الموارد التعليمية.