بدء تعطير وتبخير المسجد الحرام

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بدأت السلطات السعودية، أمس الاثنين، في تعطير وتبخير المسجد الحرام في مكة والمسجد النبوي بالمدينة، استعدادا لبدء مشاعر الحج.

وشوهد رجال يعطرون جدران الكعبة وآخرون يحملون مباخر ويتجولون بها في أنحاء المسجد الحرام بمكة.

وأمرت السلطات السعودية بعملية تنظيف وتعقيم مكثفة للمكان المقدس قبل تعطيره وتبخيره، في مسعى للحد من احتمال تفشي فيروس كورونا.

ولأول مرة في العصر الحديث يُمنع المسلمون القادمون من الخارج من أداء الفريضة هذا العام، في إطار الجهود المبذولة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقصرت السلطات عدد المسموح لهم بأداء فريضة الحج هذا العام على نحو ألف شخص فقط من داخل المملكة، على أن يكون 70 في المئة منهم من الأجانب المقيمين بالبلاد.

وسيكون الثلاثون في المئة الباقون من السعوديين العاملين في المجال الطبي وأفراد الأمن المتعافين من فيروس كورونا، تعبيرا عن الشكر على تضحياتهم.

وعادة ما يؤدي الفريضة نحو 2.5 مليون مسلم كل عام خلال موسم الحج الذي يستمر أسبوعا، ومن المقرر أن يبدأ هذا العام يوم 28 يوليو 2020.

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