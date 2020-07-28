  • الثلاثاء 28 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر09:06 م
Advertisements
بحث متقدم
الصحة العالمية

«الصحة العالمية»: كورونا «موجة كبيرة».. ولا يأخذ طابعًا موسميًا

إصابة 14 شخصًا من عائلة واحدة بكورونا خلال الاحتفال بمولود

إصابة 14 شخصًا من عائلة واحدة بكورونا خلال الاحتفال بمولود

حقن رئيس المركز الصيني للسيطرة على الأمراض بلقاح تجريبي لكورونا

حقن رئيس المركز الصيني للسيطرة على الأمراض بلقاح تجريبي لكورونا

بالفيديو.. حفرة "نهاية العالم" الغامضة بروسيا تحير العلماء

فيديو مرعب.. الأرض تبتلع شخصين بشكل مفاجئ

طفل رضيع

الزوجان يفاجآن والديهما بتوأم سري.. هكذا كانت رد فعل الجدة

كسلا

السودان: محتجون يسيطرون على المؤسسات الحكومية بولاية "كسلا"

3 أضرار يسببها الاستحمام اليومي

عادة صحية خطرة.. لهذا يجب عليك أن تتوقف عن الاستحمام بالصابون

البنك المركزي

البنك المركزي: 12.7 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر

تامر أمين

تعليق قاس من تامر أمين على حبس مودة الأدهم وحنين حسام

محمد صلاح

وداع مؤثر بين صلاح ونجم ليفربول

إصابة 14 شخصًا من عائلة واحدة بكورونا خلال الاحتفال بمولود

عرب وعالم

إصابة 14 شخصًا من عائلة واحدة بكورونا خلال الاحتفال بمولود
إصابة 14 شخصًا من عائلة واحدة بكورونا خلال الاحتفال بمولود

فتحى مجدى

أخبار متعلقة
#

11 قتيلاً في نيويورك خلال أقل من 12 ساعة

#

قطر تسجل حالة وفاة واحدة و879 إصابة بكورونا

#

حادث مروع بالسعودية يودي بحياة 7 أشخاص من عائلة واحدة

#

إصابة 13 من عائلة فنان شهير بـ كورونا

أصيب 14 فردًا من عائلة واحدة بولاية تكساس الأمريكية بفيروس كورونا المستجد في أعقاب حفل أقيم في 13 يونيو للاحتفال بولادة حفيد للأسرة، حيث مات أحدهم لاحقًا متأثرًا بإصابته.

وذكرت شبكة "أن بي سي نيوز"، أن توني جرين وهو من دالاس يعتقد أن الوباء العالمي كان خدعة، ووصف العدوى بأنها "درس قاس في واقع (كوفيد – 19)".

وقال جرين: "اعتقدت أن الفيروس خدعة. اعتقدت أن وسائل الإعلام الرئيسية والديمقراطيون كانوا يستخدمونها لإثارة الذعر، وتحطيم الاقتصاد وتدمير فرص ترامب في إعادة انتخابه".

وكتب: "أنا أدعو نفسي أولاً، لكن الآن هذا أمر شخصي، وسقطت على سيفي. وأعدكم، إذا واصلنا القلق أكثر بشأن تعكير صفو حياتنا بهذا الفيروس، فلن يسلم أحد من الأمريكيين"، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك بوست".


جرين (43 عامًا) يصف نفس بأنه "محافظ مثلي"، استضاف الحفل مع شريكه - حيث لم يكن هما أو أحد من أفراد الأسرة يرتدون أقنعة. في اليوم التالي استيقظ وهو يشعر بالغثيان، وخلال يومين شعر شريكه ووالداه بأعراض الإصابة.

في غضون أيام، مرضت حماته وأخته، وكذلك مرض والدا المولود الجديد.

وقالت الشبكة، إن درين ووالد شريكه رفائيل سيجا دخلا المستشفى في 24 يونيو، وكذلك والدة سيجا - التي توفيت بسبب الفيروس في 2 يوليو في غرفة المستشفى المجاورة لابنها. وأضافت أن سيجا، سيتم وضعه على جهاز دعم الحياة.

وقال جرين: "لا يسعني إلا أن أشعر بالمسؤولية لإقناع عائلاتنا أنه من الآمن أن نلتقي. هناك الكثير من الأشياء التي كنت سأقوم بها بشكل مختلف".

وحاول جرين أن يحقق أرباحًا من خلال إنشاء صفحة لجمع الأموال للعائلة، لكن ذلك لم يكن موضع ترحيب.

وكتب: " إنني أشعر بقلب شديد وندم شديد ولكن يجب أن أبلغ كل مساهم أنني مضطر لإنهاء حملة جمع التبرعات هذه ورد الأموال لكل متبرع. لقد حاولت أن أتصرف بشرف - خدمة لمصلحة رافائيل وماريسا - لا أحد آخر".

وكتب: "لسوء الحظ ، فإن الآخرين - داخل الأسرة - مستاءون من محاولاتي لتقديم المزيد من الحب والدعم والصلاة والمساهمات المالية في وقت حاجتهم. بسبب مضايقتهم المستمرة وسلوكهم الانتقامي (ضد نصيحتي) ترفض ماريسا الآن قبول هذه الأموال".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

تمهل أيها الموت

فراج إسماعيل

23 يوليو ..معنى أخر..وعى أخر

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» برلماني: مدينة الروبيكي خطوة على الطريق الصحيح لإحياء قطاع الغزل
» عضوة بالكونجرس تطالب بحظر حملة التجنيد باستخدام الألعاب الإلكترونية
» حملة «جو بايدن» تطلب من الموظفين حذف «تيك توك» من هواتفهم
» 3 حالات كورونا جديده بالاتحاد السكندري
» عاجل.. مدير المخابرات العامة يلتقي رئيس المجلس الانتقالي السوداني
» «كيم كارداشيان» تبكي في أول مقابلة مع زوجها «كاني ويست»
» ننشر أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم
» دراسة تكشف عن مفاجأة حول الحشيش والعلاقة الحميمة
» شعبة الذهب تحذر: "داخلين على أزمة عالمية"
» فرمان من الخطيب بشأن أحمد فتحي
» وثائق مبهرة.. 500 ألف صورة من "عاشق مكة" عن العاصمة المقدسة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:40 ص

  • فجر

    03:39

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية