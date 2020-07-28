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حقن رئيس المركز الصيني للسيطرة على الأمراض بلقاح تجريبي لكورونا
حقن رئيس المركز الصيني للسيطرة على الأمراض بلقاح تجريبي لكورونا

فتحى مجدى

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قال رئيس المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إنه تم حقنه بلقاح تجريبي ضد فيروس كورونا المستجد في محاولة لإقناع الجمهور بأن يحذو حذوه عندما تتم الموافقة عليه.

وفي ندوة عبر الإنترنت استضافتها "علي بابا هيلث"، ذراع عملاق التجارة الإلكترونية الصيني، وسيل بريس، ناشر أمريكي للعلوم المجلات، عبر جاو فو عن تطلعه لنجاح اللقاح، قائلاً: "آمل أن يعمل".

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" في وقت سابق من هذا الشهر، أن شركة صينية مملوكة للدولة حقنت الموظفين بالجرعات التجريبية في مارس، حتى قبل الاختبارات التي وافقت الحكومة على إجرائها على البشر- في خطوة أثارت مخاوف أخلاقية بين الخبراء.

ولم يذكر جاو فو متى أو كيف أخذ اللقاح، ولم يتضح ما إذا كان قد تم حقنه كجزء من تجربة بشرية وافقت عليها الحكومة. ولم يستجب لطلبات التعليق.


ومن بين عشرين لقاحًا محتملاً في مراحل مختلفة من الاختبارات البشرية في جميع أنحاء العالم، ثمانية منها تجرى في الصين، لتكون في صدارة دول العالم من حيث أعداد اللقاحات المحتملة.

وامتنع "فو" عن ذكر أي من اللقاحات التي تم حقنها بها، قائلاً إنه لا يريد أن يُنظر إليه على أنه "يقوم ببعض الدعاية" لشركة معينة.

وفي الشهر الماضي، كان "فو" مؤلفًا مشاركًا في ورقة عن لقاح "معطل" تم صنعه عن طريق زراعة الفيروس بأكمله في المختبر ثم قتله. 

ويتم تطوير هذا اللقاح من قبل إحدى الشركات التابعة لشركة "سينوفارم" المملوكة للدولة، وفق صحيفة "نيويورك بوست".

وكانت الشركة ذكرت في منشور سابق عبر الإنترنت أن 30 موظفًا، بما في ذلك كبار المديرين التنفيذيين، ساعدوا في "اختبار مسبق" للقاح في مارس، قبل الموافقة على التجارب الأولية على البشر. 

ويناقش العلماء بشدة مثل هذه التجارب الذاتية، لأن ما يحدث لشخص واحد أو عدد قليل من الأشخاص خارج دراسة مصممة جيدًا ليس دليلاً صالحًا على السلامة أو الفعالية.

وأفادت وسائل الإعلام الحكومية الصينية أنه يتم تقديم حقن اللقاح لموظفي الشركات المملوكة للدولة الذين يسافرون إلى الخارج.

وقال "فو" إنه أخذ الحقنة لغرس ثقة الجمهور في اللقاحات، خاصة وسط موجة من عدم الثقة المتزايدة التي غذت نظريات المؤامرة والهجمات على العلماء.

وأضاف: جاو "لدى الجميع شكوك حول لقاح فيروس كورونا الجديد". "كعالم ، يجب أن تكون شجاعًا. ... حتى إذا لم نفعل ذلك، كيف يمكننا إقناع العالم كله - جميع الناس ، الجمهور - بالتطعيم؟".

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