تفاصيل لقاء عباس كامل بمجلس السيادة الانتقالي في الخرطوم

التقى اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان في الخرطوم.





وسلَّم اللواء عباس كامل رسالة شفهية من الرئيس السيسي لرئيس مجلس السيادة السوداني تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها وتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين.





وطلع اللواء عباس كامل، رئيس مجلس السيادة الانتقالي على نتائج لقائه مع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء بشأن تطورات سد النهضة والجهود المبذولة لتجاوز الخلافات وفق روح الحوار لحل المشكلة.





وأكد رئيس المخابرات العامة على أهمية التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات الأمنية والاقتصادية.

من جانبه أعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي عن شكره وتقديره لرئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل لزيارته البلاد وحمله تحياته للقيادة المصرية.





ويذكر أن رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك، ألتقى اليوم بمكتبه بمجلس الوزراء السيد عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية والذي وصل البلاد في زيارة تستغرق يوماً واحداً.