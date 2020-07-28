» حملة «جو بايدن» تطلب من الموظفين حذف «تيك توك» من هواتفهم

28 يوليه 2020 - 06:28 م

طلبت حملة جو بايدن، المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية من الموظفين حذف تطبيق "تيك توك" - المملوك للصين - من هواتفهم بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمن.



وأفادت وكالة "بلومبرج نيوز"، أن دان ريموس، المستشار العام للمرشح الديمقراطي المفترض، أخبر العاملين في رسالة عبر البريد الإلكتروني أنه يجب عليهم "الامتناع عن تنزيل واستخدام "تيك توك" على الأجهزة والعمل الشخصي".



ولا يوجد للحملة حضور رسمي في التطبيق، حيث أثار خبراء الأمن مخاوف بشأن الأمن السيبراني.



وحذرت اللجنة الوطنية الديمقراطية واللجنة الوطنية الجمهورية مرشحيها وعمالها من استخدام منصة وسائل التواصل الاجتماعي، المملوكة لشركة الإنترنت "بايت دانس" ومقرها بكين.



وفي العام الماضي، ذكرت صحيفة "الجارديان" أن وثائق داخلية كشفت عن صدور أوامر للمشرفين بمراقبة المحتوى الذي قد يثير غضب المسؤولين الصينيين، على الرغم من أن التطبيق قال في ذلك الوقت أن هذه السياسات لم تعد سارية، وفقًا لمجلة "بيزنس انسايدر".



ودعا كبار أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت لاحق، وكالات الاستخبارات للتحقيق في اتصال التطبيق ببكين وما إذا كان يشكل مخاطر على الأمن القومي.



ومنعت القوات المسلحة الأمريكية والعديد من الوكالات الحكومية - بما في ذلك وزارة الأمن الداخلي ووزارة الخارجية - القوات والعمال من استخدام "تيك توك".



ويقول مسؤولو الإدارة الأمريكية، إن ممارسات جمع البيانات في "تيك توك" تشكل مخاطر على الخصوصية للمستخدمين.



وقال وزير الخارجية مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين في وقت سابق من هذا الشهر، إن البيت الأبيض يفكر في حظر التطبيق.



وقال رئيس الأركان مارك ميدوز في وقت لاحق، إن القيود المفروضة على التطبيق يمكن أن تصدر في "أسابيع وليس شهور".

