» عاجل.. مدير المخابرات العامة يلتقي رئيس المجلس الانتقالي السوداني

28 يوليه 2020 - 06:17 م

التقى اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة المصرية، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، في الخرطوم، حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في نبأ عاجل، الثلاثاء.

