» 3 حالات كورونا جديده بالاتحاد السكندري

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محمد الخرو
وقام الدكتور عمرو الأشلم طبيب الفريق بتولى جميع الإجراءات والتدابير الخاصة بعلاج المصابين وعزلهم بالتنسيق مع الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة.
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