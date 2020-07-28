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سعر الدولار يستقر عند أعلى معدل يومي خلال نهاية التعاملات

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أسعار الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم
أسعار الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم

أحمد سالم

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استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات منتصف الأسبوع، والمحدد اليوم الثلاثاء، مسجلا 15.93 جنيه للشراء و16.03 جنيه للبيع.

وصل أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس، نحو 15.89 جنيه لشراء و 15.99 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " المصرف المتحد،  الأهخلي المصري، مصر" نحو 15.92 جنيه للشراء و 16.02 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " الاسكندرية، التجاري الدولي" نحو 15.93 جنيه للشراء و 16.03 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " بلوم، الأهلي الكويتي، مصر إيران للتنمية، مصرف أبوظبي، التعمير والاسكان، العربي الافريقي الدولي، المصري الخليجي، المصرف العربي الدلولي، الكويت الوكني،  الاستثمار العربي، التنمية الصناعية، البركة، كريدي أجريكول، عودة" نحو 15.94 جنيه للشراء و 16.04 جنيه للبيع.

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