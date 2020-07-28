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بمؤسسة صناع الخير..

مدير عام بالمصرف المتحد تتبرع بثمن لوحة فنية لإجراء قسطرة قلب

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المصرف المتحد
عبير عزت مدير المصرف المتحد

محمد الخرو

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تبرعت عبير عزت مدير عام قطاع الإلتزام وغسيل الأموال بالمصرف المتحد بلوحة فنية من أعمالها في مجال المشغولات اليدوية "هاند ميد" للبيع بمزاد الخير لصالح علاج أحد حالات القلب  بمؤسسة صناع الخير.

أجرت صفحة بانكرز لونج المتخصصة في مجال البنوك مزاد علني لمدة ثلاث أيام الأسبوع الماضي بعنوان "مزاد الخير"،  وانتهي المزاد ببيع اللوحة بمبلغ 10 الاف جنية مصري هذا وقد رفض المشتري الإفصاح عن اسمه مؤكداً أنه عمل خيري.

تقول عبير عزت صاحبة اللوحة الفنية إنها سعيدة جداً بهذا العمل الخيري والنتيجة التي إنتهت إليها "مزاد الخير"،  مضيفه الي أن المبلغ سيساهم في إجراء جراحة قسطرة قلب لأحد الحالات الحرجة بموسسة صناع الخير ويكتب لها شهادة ميلاد جديدة تعود بها للحياة هي وأسرتها.

وأضافت عبير عزت في بيان منذ قليل أنها تهوى صناعة المشغولات اليدوية منذ الصغر معتبره أنها نوع من أنواع الفن الراقي الذي بدأ يندثر هذه الأيام بدخول الآلات الحديثة ، مشيرة إلي أن صناعة اللوحة استغرقت أكثر من 6 شهور من العمل المتواصل،  وعندما انتهت من صناعتها, قررت أن تبيعها وتهدي ثمنها لصالح الأعمال الخيرية. 

وأعربت عن امتنانها لتعاون صفحة بانكرز لونج وتفاعل متصفحي الصفحة مع مزاد الخير، كذلك مؤسسة صناع الخير وتواصلهم لمد جسور العمل الخيري لصالح غير القادرين، وأيضا للمشتري صاحب الفضل في خروج هذا العمل الخيري.

وأوضح مصطفي زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، أن مبادرة "مزاد الخير"، تعتبر أحد الأفكار الجيدة جدا والتي استهوت عدد كبير من رواد صفحة بانكرز لونج، وأضاف أن اللوحة مصنوعة بحرفية عالية مما كان له أثر كبير في بيعها بمبلغ ساهم في إجراء عملية قسطرة قلب لأحد الحالات الحرجة التي تقوم المؤسسة برعايتها.    

وأشار الدكتور عماد قطارة  رئيس مؤسسة  بانكرز لونج، أن فكرة الترويج لمزاد الخير لبيع المشغولات اليدوية منتشر منذ سنوات عالمياً خاصة مع توسعات استخدامات المنصات الإلكترونية التي سهلت الأتصال بين العارضين والزبائن. 


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