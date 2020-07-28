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دراسة تكشف عن مفاجأة حول الحشيش والعلاقة الحميمة

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كشفت دراسة أن تدخين الحشيش قبل ممارسة العلاقة الحميمة يمكن أن يضاعف فرص النساء في الوصول إلى النشوة الجنسية.

وحلل الباحثون نتائج 373 مشاركًا، أفاد 34 في المائة منهم باستخدام الماريجوانا قبل ممارسة الجنس.

وفقًا للنتائج: "النساء اللواتي يستخدمن الماريجوانا بشكل متكرر، بغض النظر عن الاستخدام قبل ممارسة الجنس أم لا، لديهن احتمالات أعلى للإبلاغ عن هزات مرضية (خلال الجماع) بنسبة 2.10 مرة من أولئك الذين يستخدمون الماريجوانا بشكل نادر".

وأظهرت التقارير أيضًا أن العلاقة تميل إلى أن يكون أكثر متعة وأقل إيلامًا، وفق صحيفة "ديلي ستار".

وأضافت: "أبلغت معظم النساء عن زيادة في الدافع الجنسي، وتحسين النشوة الجنسية، وانخفاض في الألم".

وفي السابق، ادعت دراسات أن الحشيش يمكن أن يعزز الرغبة الجنسية.

ووجد الباحثون في جامعة ستانفورد في كاليفورنيا، أن استخدام الماريجوانا مرتبط بزيادة الدافع الجنسي لدى البشر.

وفي ورقة عام 2017 ، قفز مستخدمو الحشيس الإناث 7.1 مرة شهريًا في المتوسط، في حين انخفض غير المستخدمين ست مرات.

وأظهرت النتائج أن الذين تناولوا الحشيش مارسوا الجنس 6.9 مرات شهريًا، مقابل 5.6 مرة لغير المستخدمين في الشهر.

ويتناقض ذلك مع دراسات في الماضي أظهرت أن استخدام الحشيش يمكن أن يؤدي إلى ضعف الانتصاب وانخفاض عدد الحيوانات المنوية لدى الرجال.

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