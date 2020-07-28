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هيفاء وهبي تكشف خسارة مدير أعمالها اثبات زواجهما أمام المحكمة

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هيفاء وهبي ومحمد وزيري
هيفاء وهبي ومحمد وزيري

أحمد سالم

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كشفت الفنانة هيفاء وهبي، عن خسارة مدير أعمالها السابق محمد وزيري قضية إثبات الزواج التي كان قد تقدم بها لمحكمة الأسرة ليثبت زواجه منها.

وقالت هيفاء، عبر حسابها على موقع التدوين تويتر: «محمد وزيري يخسر قضية محكمة الاسرة ويتم رفض دعواه لعدم وجود اصل العقد! وقضت المحكمة بجلسة اليوم 2020/7/28 بعدم قبول الدعوي وإلزام رافعها بالمصاريف وأتعاب المحاماة! شكرا المستشار ياسر قنطوش لانك بذلت مجهود كبير لإثبات الحقيقة والشكر الاكبر للقضاء المحترم!».


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