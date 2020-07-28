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فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الجونة

الرياضة

فايلر
فايلر

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أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلى عن تشكيل فريقه الذي ييخوض به ودية الجونة المقرر انطلاقها بعد قليل علي ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وجاء تشكيل الأهلى كالتالي:- حراسة المرمى : محمد الشناوي. خط الدفاع : محمد هاني – محمود متولي – ياسر إبراهيم – علي معلول.

خط الوسط : أليو ديانج – عمرو السولية – وليد سليمان – رمضان صبجي – جونيور أجاي.
خط الهجوم : مروان محسن.

ويواصل الأهلي استعداده لاستكمال مسابقة الدورى ومواجهتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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