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إعدام قاتلة والدتها بالسم في المنيا.. القصة الكاملة

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حكم إعدام
حكم إعدام

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برئاسة المستشار مصباح قرني وعضوية المستشارين محمد هاشم أبو الليل ومصطفى ربيع عبد العظيم، وأمانة سر أحمد سمير ومحمد جمعة، قضت محكمة جنايات المنيا بإعدام قاتلة والدتها بالسم فى إحدى قرى مركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

واستمعت المحكمة إلى أقوال الشهود في القضية رقم 396 لسنه 2018 جنايات كلى شمال المنيا والمتهم فيها ف خ م 21 سنه ربة منزل، بأن وضعت السم لوالدتها المجنى عليها “ع ح ي” 55 سنه ربة منزل،  وقتلتها عمدا مع سبق الإصرار والترصد بمركز سمالوط في يوم 16 نوفمبر عام 2017، بعد أن أعدت لها مائدة الطعام، ودست السم في الطعام، وشرعت في قتل والدها الذى تم إنقاذه عقب نقله إلى مستشفى سمالوط العام، وأحدثت بوالدها بعض الإصابات الموصوفة في تقرير الطب الشرعى.

وكان المستشار أسامة عبد المنعم المحامى العام الاول لنيابات شمال قد أحال القضية للجنايات في 9 مايو عام 2018 ، وشمل أمر الإحالة أن المتهمة عقدت النية والعزم على قتل والدها ووالدتها عمدا مع سبق الاصرار والترصد  ودست جوهر السم في مائدة الطعام بقصد قتلهما

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