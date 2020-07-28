» فرمان من الخطيب بشأن أحمد فتحي

28 يوليه 2020 - 02:11 م

قال أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، إن إدارة النادي الأهلي اتخذت قرارا بسحب شارة القيادة من أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق، والذي سينضم لنادي بيراميدز بداية من الموسم المقبل.



وأضاف أحمد حسن في تصريحات عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "فتحي لن يرتدي شارة قيادة الأهلي في المباريات المقبلة سواء الودية أو مواجهات الدوري وبطولة أفريقيا ، بفرمان من محمود الخطيب رئيس النادي".



وأكد أن الخطيب يرى أن الأحق بإرتداء شارة قيادة الأهلي محمد الشناوي ووليد سليمان وسعد سمير واللاعبين الذين قاموا بالتجديد على بياض.

وأكمل:" فتحي قدم أداء مشرفا مع الأهلي، وتاريخ كبير داخل النادي ومنتخب مصر، وعدم ارتداء شارة القيادة، لا يقلل منه مطلقا".

وأشار أحمد حسن إلى أن الخطيب طلب من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة عدم منح الشارة لفتحي مرة أخرى والاهتمام باللاعبين الذين قاموا بالتوقيع على بياض.

