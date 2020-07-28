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تستدرج السيدات لجلسات علاج روحاني.. ماذا فعل زوجها

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تستدرج السيدات لجلسات علاج روحاني.. ماذا فعل زوجها
تستدرج السيدات لجلسات علاج روحاني.. ماذا فعل زوجها

عبد القادر وحيد

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البحرين

الزوج

السيدة

علاج روحاني

أقدمت  سيدة على مساعدة زوجها باستدراج السيدات، وخداعهن لأجل جلسات علاج روحاني، حيث يتم تصويرهن بأوضاع مخلة ثم ابتزازهن.

وكانت إحدى السيدات بالبحرين قد أقنعت السيدات بأن زوجها معالج روحاني، وقادر على حل المشاكل الزوجية، بشرط أن يقيم معهن علاقة جنسية بحجة أن ذلك يساعد في علاج مشاكلهن.

وبعد استدراج السيدات للمنزل قام الزوجان بتصوير السيدات في أوضاع مخلة، ثم ابتزازهن بعد ذلك.

إحدى الضحايا تقدمت ببلاغ للجهات الأمنية،  حيث تم القبض عليهما وسجن الزوج 10 سنوات، والزوجة 5 سنوات.


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