السجن مدى الحياة لرجل اغتصب 31 امرأة

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متابعات - الدويني فولي

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بريطانيا

اغتصاب

فيليب بلاكوبل

قضت محكمة بريطانية، أمس بسجن رجل مدى الحياة بعد إدانته بتهم مهاجمة واغتصاب 31 امرأة على مدى 22 عاما، إذ وصفه القاضي بـ“شر مطلق.“

وجاء في محضر المحكمة أن فيليب بلاكويل (56 سنة) الذي كان أحد المتقدمين لبرنامج هواة الموسيقى التليفزيوني الشهير ”اكس فاكتور“، ارتكب أول جريمة اغتصاب عام 1997، وأنه كان يستهدف النساء الشابات أثناء سيرهن في الليل.


وأفادت الصحف البريطانية بأن بلاكويل كان يضع قناع وجه ويصور ضحاياه أثناء اغتصابهن، وأنه استخدم لهجة ”إيرلندية ناعمة“ للإيقاع بهن.

وخلال نطقه الحكم، قال القاضي بيتر كوك رئيس محكمة مدينة واورويك البريطانية: ”أنت نجوت بأعمالك البشعة كل هذه السنين؛ لأنك كنت ذكيا وشريرا ومن الواضح أنك كنت دوما تحمل عدة الاغتصاب، بما فيها قناع الوجه وشريط لتقييد ضحاياك.“


وأضاف أنه ”من الواضح أنك لا تملك أي ضمير أو أي تقدير إنساني للنساء، تنظر إليهن كضحايا جنس دون أي اعتبار إنساني، لذلك كانت أعمالك أنانية شريرة وعديمة الرحمة، أنت شر مطلق وأنا اعتبرك المجرم الأكثر خطورة ممن التقيتهم وتعاملت معهم طوال حياتي المهنية البالغة 35 سنة.

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