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"أميتاب باتشان" يبكى بمستشفى الحجر.. تعرف على السبب

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" أميتاب باتشان "
" أميتاب باتشان "

متابعات- أمينة عبد العال

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تويتر

كورونا

أميتاب باتشان

كوفيد 19

بكي نجم هوليود ، أميتاب باتشان، داخل المستشفى الذي يتلقي العلاج به من فيروس " كورونا" بعد أن علم بشفاء زوجة ابنه ، أيشواريا رأي وحفيدته البالغة من العمر 8 سنوات من كوفيد 19 .

ودون باتشان البالغ من العمر 77 عاما علي تويتر قائلا: "طبعا خروج ابنتي وحفيدتي من المستشفي أثر في و لم أستطع كبح دموعي يا رب بركاتك بلا حدود " .

جدير بالذكر أنه تم إدخال النجم أميتاب باتشان منذ 11 يوليو الجاري في المستشفى حتى الآن، بينما تم إدخال أيشوريا راي وابنتها أراديا في اليوم التالي 12 يوليو بعد ظهور أعراض خفيفة عليهما وتم نقلهما إلى المستشفى مجددا بعد أن تضاعفت الأعراض إلا أنه تم تسجيل سلبية حالتهم أمس لذلك سمح لهم بالخروج .


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