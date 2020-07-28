» عرض خيالي من الأهلي لضم رمضان صبحي نهائيا

أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن الأهلى لن يستعير رمضان صبحى للمرة الثالثة لرفض هيدرسيفيلد لذلك المبدأ والأهلى يرفض أيضا، خاصة أن عقد رمضان صبحى مع هيدرسيفيلد يتبقى فيه موسمان فقط بانتهاء الموسم الجارى.

وقال أحمد شوبير فى تصريحات إذاعية: "هيدرسفيلد مش عايز يأجر.. الإعارة تعنى الإيجار والأهلى بردو عايز تمليك مما يعنى شراء اللاعب نهائيًا.. هيدرسيفيلد يرغب فى بيعه مقابل 7 ملايين ونصف والأهلى عارض 2 ونصف فقط ومبلغ الالتقاء هو 4 ملايين إسترليني".

وأضاف أحمد شوبير أن رمضان صبحى ينتظر عرضًا كبيرًا من الدورى الإنجليزى، ولكنه يرفض حتى الآن فكرة اللعب فى الدورى اليونانى أو التركي.

يذكر أن إعارة رمضان صبحى تنتهى مع الأهلى بنهاية الموسم الجارى على أن يعود بعدها لصفوف ناديه الأصلى هيدرسيفيلد الإنجليزى ويقوم بتحديد موقفه بشكل رسمي.