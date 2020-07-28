السيسي عن عمارة الشربتلي: لا ضرر ولا ضرار

28 يوليه 2020 - 12:56 م

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على وضع عمارة الشربتلي بالزمالك، قائلا: "هنعوض الناس، وكل اللي هما عايزينه هيتعمل، لا ضرر ولا ضرار لحد".



وأضاف "السيسي"، خلال افتتاح مجمع صناعة الغزل والنسيج المتطور بالمدينة الصناعية بالروبيكي، اليوم الثلاثاء، قائلا: "كل الضرر وزيادة اللي حصل سواء لأشقائنا في سفارة البحرين، أو العمارة، هنرجع كل حاجة زي ما كانت".



ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المدينة الصناعية بالروبيكي، حيث تأتى افتتاحات اليوم استكمالًا للخطوات الإصلاحية الهادفة إلى تلبية احتياجات المواطن، حيث تم افتتاح عدد من المشروعات التنموية الكبرى في مجال الصناعة المصرية، والتى كانت انتصارًا لها وإعادة لريادة مصر في مجال الصناعات الوطنية، هذا بالإضافة إلى العمل على الإسراع في فتح ملف الصناعة المصرية وحل مشكلاتها وأزماتها واستكمال البنية التحتية ونقل التكنولوجيا الصناعية المتقدمة، واستكمال مرافق المناطق الصناعية وتطوير منظومة التدريب المهنى وربطها باحتياجات الصناعة، خاصة أن مستهدفات الدولة التنموية لا يمكن تحقيقها دون وجود صناعة قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والمنافسة في الأسواق العالمية.

