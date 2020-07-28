» السيسي يزف بشرى سارة لأهالي المحلة الكبرى

28 يوليه 2020 - 12:23 م

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ،أن الدولة بصدد تنفيذ خطة طموحة لتطوير صناعة الغزل والنسيج، قائلا: "الدولة لن تتخلى عن أن تعيد للمحلة الكبرى مكانتها التي تستحقها في صناعة الغزل والنسيج".



وأضاف "السيسي"، خلال افتتاح مجمع صناعة الغزل والنسيج المتطور بالمدينة الصناعية بالروبيكي، اليوم الثلاثاء، أن هذه المكانة لن تتحقق بالدولة بمفردها، بل بالعاملين والقائمين على الصناعة، مؤكدا أنه سيتم تنفيذ مصانع بمستوى عال في المحلة الكبرى.



ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المدينة الصناعية بالروبيكي، حيث تأتى افتتاحات اليوم استكمالًا للخطوات الإصلاحية الهادفة إلى تلبية احتياجات المواطن، حيث تم افتتاح عدد من المشروعات التنموية الكبرى في مجال الصناعة المصرية، والتى كانت انتصارًا لها وإعادة لريادة مصر في مجال الصناعات الوطنية، هذا بالإضافة إلى العمل على الإسراع في فتح ملف الصناعة المصرية وحل مشكلاتها وأزماتها واستكمال البنية التحتية ونقل التكنولوجيا الصناعية المتقدمة، واستكمال مرافق المناطق الصناعية وتطوير منظومة التدريب المهنى وربطها باحتياجات الصناعة، خاصة أن مستهدفات الدولة التنموية لا يمكن تحقيقها دون وجود صناعة قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والمنافسة في الأسواق العالمية.

