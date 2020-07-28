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لأول مرة.. شرطيات بموسم الحج
لأول مرة.. شرطيات بموسم الحج

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لأول مرة

شرطيات

في مشاركة هي الأولى من نوعها تشارك المرأة  السعودية في المملكة موسم الحج.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام سعودية فقد كشفت شرطيتان ، تفاصيل عملهما في خدمة الحجاج هذا العام، بعد التحاقهما بالخدمة منذ فترة.

 وأضافت الشرطيتان أن الشغل في موسم الحج يختلف عن الأيام العادية، حيث يكون 24 ساعة ويكون الدوام بنظام "الاستلامات" .

وذكرت قناة الإخبارية عن إحدى الشرطيات أنها تشعر بالفخر كونها وزميلاتها أثبتن جدارتهن، قائلة : "نحن أول دفعة نسائية.. وهذا الشيء حلو، أشعر بالفخر".

كما تشارك فتاة خريجة اللغة الإنجليزية، في أعمال شرطة العاصمة المقدسة كعسكرية تقوم بعمل رئيس وإن كان داخل أروقة المكاتب الإدارية.

وعن سبب دخولها المجال، تقول: " أردت إكمال مسيرة والدي الذي أصيب في حرب الكويت، وأن أكون قدوة لبنات مجتمع وأخدم الوطن " .


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