السيسي عن أزمة سد النهضة: الأسد محدش يقدر ياكل أكله

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سد النهضة

الروبيكي

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طمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، المصريين بشأن مفاوضات سد النهضة قائلا: "قلقكم مشروع، وأنا معاكم، من حقكم تقلقوا على المياه لأنها حياتنا، وأنا بطمنكم لأنها قضية عادلة، الحضارة دي قامت على المياه".

وأضاف "السيسي"، خلال افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي، اليوم الثلاثاء، أن الإثيوبيين من حقهم توليد الكهرباء، ومصر بجانبهم وتساندهم في هذا الأمر بشرط ألا يؤثر على حقوق مصر في المياه، معقبا: "كل ما تقلق اشتغل اكتر، عشان تكون قادرا وقويا، وحقك محدش ياخده منك".


وتابع: "لو أنت خايف متهددش، وتقول كلام ملهوش لزمة.. إحنا بنتفاوض ودي معركة وهطول"، مؤكدا أن مصر حريصة على الحصول على حقها من خلال التفاوض، معقبا: "الأسد محدش يقدر ياكل أكله، والأسد مش كلام، خليكم أسود، وكل واحد في موقعة يكون أسد صغير، فنكون كلنا أسد كبير، ومحدش يقدر يجور علينا ولا على حقنا".

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