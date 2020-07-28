» السيسي: "خلاص مفيش دلع وهنتابع وزن العمالة"

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السيسي

الروبيكي

المنشآت الصناعية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، استمرار العمل بجدية في مختلف الصناعات والمنشآت الصناعية، قائلا: "مفيش هزار ومفيش دلع، رياضة كل يوم، ويكون هناك متابعة لوزن العمالة، ولياقتهم البدينة".

وأضاف"السيسي"، خلال افتتاح مجمع صناعة الغزل والنسيج المتطور بالمدينة الصناعية بالروبيكي، اليوم الثلاثاء، أن الإدارة لأي مصنع يجب أن تكون جادة ومنضبطة.

 وتابع: "العمالة التي يحتاجها المصنع لو 100 عامل ميبقاش 101، منوها بأن تواصل الإدارة مع العمالة بشكل مستمر جزء من النجاح لأي منشأة ".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المدينة الصناعية بالروبيكي، حيث تأتى افتتاحات اليوم استكمالًا للخطوات الإصلاحية الهادفة إلى تلبية احتياجات المواطن، حيث تم افتتاح عدد من المشروعات التنموية الكبرى في مجال الصناعة المصرية، والتى كانت انتصارًا لها وإعادة لريادة مصر في مجال الصناعات الوطنية، هذا بالإضافة إلى العمل على الإسراع في فتح ملف الصناعة المصرية وحل مشكلاتها وأزماتها واستكمال البنية التحتية ونقل التكنولوجيا الصناعية المتقدمة، واستكمال مرافق المناطق الصناعية وتطوير منظومة التدريب المهنى وربطها باحتياجات الصناعة، خاصة أن مستهدفات الدولة التنموية لا يمكن تحقيقها دون وجود صناعة قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والمنافسة في الأسواق العالمية.

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