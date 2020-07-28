السيسي:"كنت بدخل مصانع القطاع الخاص محدش يبصلي"

28 يوليه 2020 - 11:33 ص

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن صناعة الغزل والنسيج ظهرت في مصر منذ نحو 200 عام، وواجهت العديد من التحديات السنوات الماضية، معقبا: "الإدارة أساس نجاح أي مشروع أو مصنع".



وأضاف "السيسي"، خلال افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي، اليوم الثلاثاء، قائلا: "استمرار النجاح عمل مش سهل، لابد من متابعة العمالة واللياقة البدنية لهم، معقبا: "كنت بدخل مصانع القطاع الخاص محدش يبصلي مركزين في شغلهم".



ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المدينة الصناعية بالروبيكي، حيث تأتى افتتاحات اليوم استكمالًا للخطوات الإصلاحية الهادفة إلى تلبية احتياجات المواطن، حيث تم افتتاح عدد من المشروعات التنموية الكبرى في مجال الصناعة المصرية، والتى كانت انتصارًا لها وإعادة لريادة مصر في مجال الصناعات الوطنية، هذا بالإضافة إلى العمل على الإسراع في فتح ملف الصناعة المصرية وحل مشكلاتها وأزماتها واستكمال البنية التحتية ونقل التكنولوجيا الصناعية المتقدمة، واستكمال مرافق المناطق الصناعية وتطوير منظومة التدريب المهنى وربطها باحتياجات الصناعة، خاصة أن مستهدفات الدولة التنموية لا يمكن تحقيقها دون وجود صناعة قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والمنافسة في الأسواق العالمية.

