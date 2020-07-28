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فيديو يوثق لحظة نجاة طفل سعودي جرّفته السيول
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السيول

أخبار السعودية

الطائف

نجاة طفل

وثق مقطع فيديو تم تداوله بصورة واسعة  لحظة جرف السيول لطفل في الطائف، ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر الفيديو الطفل يحاول مقاومة قوة مياه السيول حيث فشل أكثر من مرة وسقط فيها.

وتمكن الطفل في النهاية من الإمساك بمركبة كانت متوقفة على جانب الطريق ونجا بحياته.

وكان أحد الأشخاص قد التقط مصادفة حيث فوجئ بانجراف الطفل بمياه الأمطار، ما دعا ملتقط الفيديو لتوجيه الطفل من نافذة منزله بضرورة الوقوف، والتمسك بالمركبة المتوقفة في الشارع بعد أن دفعته مياه الأمطار.

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه محافظة الطائف لليوم الثالث على التوالي أمطارا غزيرة على أجزاء متفرقة من المحافظة. 

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