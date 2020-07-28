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أزمة تهدد بعدم بث مباراة الزمالك مع طنطا

الرياضة

فريق الزمالك
فريق الزمالك

متابعات - الدويني فولي

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طنطا

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كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن تفاصيل جديدة فى أزمة مباراة الزمالك مع نظيره طنطا الودية المقرر إقامتها فى الخامسة من مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد برج العرب بالمعسكر التدريبي المغلق.
كان الفارس الأبيض خاض 3 مواجهات ودية تغلب خلالها على فريقى سموحة ووادى دجلة وتلقى خسارة أمام نادى بيراميدز.


قال المصدر ذاته إن الأزمة خاصة بتقنية الفيديو المعروفة var وتطبيقها فى اللقاء الودي بين الزمالك وطنطا من أجل عمل محاكاة لأول مباراة رسمية بعد عودة الدورى على ملعب برج العرب الذى يستضيف لقاء الزمالك والمصري.وشدد المصدر على أن عربات الإذاعة الخارجية للتليفزيون المصري ماسبيرو لن تنقل اللقاء الودي بين الزمالك وطنطا فى ملعب برج العرب .


أشار إلى أن قناة أون سبورت الناقلة للقاء الودي يمكنها تفادي الأزمة التى حدثت فى مباراة الزمالك ووادى دجلة الودية التي نتج عنها الغاء تقنية الفيديو بحل وحيد.


أوضح أن الحل الوحيد أمام مسئولى قناة أون سبورت فى ظل عدم نقل التليفزيون اللقاء الودي يكمن فى قيام مسئولى أون سبورت بتأجير عربة إذاعة خارجية من التليفزيون أو قناة dmc حيث تمتلك الأخيرة 2 عربة إذاعة خارجية وذلك للخروج من تلك الورطة ونقل المباراة وتفعيل تقنية var.
أضاف: اللجنة الخماسية أجرت اتصالات مع الشركة الإسبانية المسؤولة عن تشغيل تقنية الفيديو من أجل الاستعداد لعمل محاكاة فى لقاء الزمالك الودى أمام طنطا من أجل عدم حدوث أية مشاكل تقنية فى أول مباراة رسمية بعد قرار عودة الدورى بين الزمالك والمصري المقرر إقامتها يوم 6 أغسطس المقبل.


أشار إلى أن مسؤلى الجبلاية لا يرغبون في تكرار نفس سيناريو مباراة الزمالك ووادى دجلة الودية الأخيرة ورجوع عربات تقنية الفيديو والحكام من ملعب بتروسبورت بعد فشل المختصين الفنيين بالشركة الاسبانية فى تشغيل ال var من خلال كاميرات قناة أون سبورت.


يذكر ان الفارس الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون يستعد لمواجهة المصرى البورسعيدى، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة عشر من منافسات الدورى الممتاز، المقرر إقامتها يوم 6 أغسطس المقبل، إلى جانب لقاء الاتحاد السكندرى الذى سيقام يوم 10 من الشهر ذاته، على استاد برج العرب، وذلك بعدما تقرر استكمال منافسات الدورى الممتاز

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