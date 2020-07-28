» "الغضبان" يعلن تفاصيل إنشاء أكبر مصنع "كاوتش"

28 يوليه 2020 - 11:24 ص





كشف اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تفاصيل إنشاء أكبر مصنع للكاوتش، قائلا: "لدينا أكبر مصنع لإنتاج إطارات السيارات في مصر، وصدرنا لإيطاليا والمغرب والجزائر وكينيا".



وأكد "الغضبان"، خلال حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن أكبر مصنع لإنتاج إطارات السيارات ببورسعيد ينتج 6 آلاف قطعة كاوتش يوميا، فضلا عن التصدير لإيطاليا والمغرب والجزائر والإمارات ضمن خطة التشغيل التجريبي.





وتابع: "العمالة في المصنع مصرية بنسبة 100% وسيتم افتتاح المرحلة الأولى بحضور رئيس الوزراء بعد العيد".



وكشف اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تفاصيل خطة المحافظة للتحول إلى السيارات الكهربائية والغاز الطبيعي بتكلفة من 8 إلى 12 ألف جنيه وتدرس الحكومة منذ تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في سبتمبر 2018 كيفية تعظيم الاستفادة من ثروات واكتشافات الغاز الطبيعي الهائلة التي بلغت حتى الآن ما يزيد على 7 مليارات قدم مكعب يوميًا.

