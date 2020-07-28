» شابان يحاولان عقد زواجهما والشرطة تقبض عليهما

متابعات- أمينة عبد العال
شهدت الجزائر واقعة غريبة لمحاولات بعض الشباب المثليين الزواج فيما يعد مخالفا للعرف والتقاليد والأديان، حيث تحقق حاليا النيابة العامة مع 45 شابا تم القبض عليهم في شبكة مثليين.
و مثل المتهمون أمام نيابة محكمة الخروب أمس الاثنين حسب الصحافة الجزائرية المحلية .
وتم إيداع شابين في الحبس المؤقت بعد أن حاولا عقد زواجهما داخل شقة داهمتها الشرطة بالمدينة الجديدة علي منجلي.
وتم إصدار أمر من القضاء بالرقابة القضائية لباقي المتهمين .
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