» شابان يحاولان عقد زواجهما والشرطة تقبض عليهما

28 يوليه 2020 - 11:14 ص

شهدت الجزائر واقعة غريبة لمحاولات بعض الشباب المثليين الزواج فيما يعد مخالفا للعرف والتقاليد والأديان، حيث تحقق حاليا النيابة العامة مع 45 شابا تم القبض عليهم في شبكة مثليين.

و مثل المتهمون أمام نيابة محكمة الخروب أمس الاثنين حسب الصحافة الجزائرية المحلية .

وتم إيداع شابين في الحبس المؤقت بعد أن حاولا عقد زواجهما داخل شقة داهمتها الشرطة بالمدينة الجديدة علي منجلي.

وتم إصدار أمر من القضاء بالرقابة القضائية لباقي المتهمين .