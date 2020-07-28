300 ألف زوجة بدون أزواج بسبب كورونا بعاصمة أوربية

28 يوليه 2020 - 11:10 ص

قالت تقارير إن نحو 300 ألف سيدة إيطالية فقدن أزواجهن بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكانت إيطاليا، حظرت دخول مسافرين من 13 دولة وصفتها بأنها تسجل مستويات عالية في الإصابة بالفيروس، وهي: أرمينيا والبحرين وبنغلادش والبرازيل والبوسنة وتشيلي والكويت ومقدونيا الشمالية ومولدوفا وعمان وبنما وبيرو وجمهورية الدومينكان.

ياتي هذا في الوقت الذي وصل فيه عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 246 ألفا و286 حالة حتى صباح اليوم الثلاثاء.

وأوضحت البيانات أن عدد الوفيات في إيطاليا جراء الفيروس بلغ 35 ألفا و112 حالة، وتعافى 198 ألفا و593 شخصا من المصابين حتى الآن.