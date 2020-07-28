» الإبراشي: هذا الرجل أبكاني

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الأولى

استنكر الإعلامي وائل الإبراشي، كتابة أسماء طلاب مدرسة الدكتور يوسف إسماعيل الإعدادية، بنجع حمادي، على صفحة المدرسة بمواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا: "دي فضيحة لأولياء الأمور واغتيال نفسى ومعنوي للتلاميذ".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، منفعلا: "ده ذبح للأطفال في مدرسة إعدادي ووضعهم على السوشيال ميديا هي قضية لا يمكن الصمت تجاهها معقبا: "أحد أولياء الأمور أبكاني عندما تحدثت معه تليفونيًا".

وتابع: "هناك غضب عامر من أولياء الأمور بنجع حمادي بمحافظة قنا، بسبب ما أقدم عليه القائمون على المدرسة، واعتبروه فضيحة كبرى لهم، وتشهير بهم، مشددًا على أن حالتهم النفسية متدنية،معقبا: "الناس منهارة وبتموت ببطء".

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