  • الثلاثاء 28 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر12:23 م
Advertisements
بحث متقدم
لأول مرة.. شرطيات بموسم الحج

لأول مرة.. شرطيات بموسم الحج

الرئيس السيسي

السيسي:"كنت بدخل مصانع القطاع الخاص محدش يبصلي"

طبيب الغلابة

شيخ الأزهر ناعيا #طبيب_الغلابة: ضرب المثل فى الإنسانية

نائب رئيس المجلس السيادي السوداني محمد حمدان دقلو

"حميدتي" يعلن عن تهديدات بقتله وتدمير السودان

300 ألف زوجة بدون أزواج بسبب كورونا بعاصمة أوربية

300 ألف زوجة بدون أزواج بسبب كورونا بعاصمة أوربية

الإعلامي عمرو أديب

أديب: "اللي علمني دهب أمي وخالتي"

طبيب الغلابة

تفاصيل مؤثرة.. اللحظات الأخيرة في حياة #طبيب_الغلابة

السيسي

بث مباشر..افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي بحضور السيسي

فريق الزمالك

الزمالك يستعين بطائرة خاصة لمواجهة الرجاء بالمغرب

كاتب سعودي: الإخوان ليسوا مسلمين

كاتب سعودي: الإخوان ليسوا مسلمين

بسبب كورونا..

دولة إسلامية تطالب مواطنيها بشراء الأضحية عبر الإنترنت

عرب وعالم

في كوت ديفوار.. خروف أضحية مقابل التدريس
في كوت ديفوار.. خروف أضحية مقابل التدريس

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

سفارة السعودية تطالب مواطنيها بمغادرة هذه الدولة فورًا

#

"أمازون" تطالب موظفيها بإزالة تطبيق "تيك توك"

#

شبكة لبيع الأطفال على الإنترنت بعاصمة إسلامية

#

اعتراف صادم.. انتشار الإيدز في سجون دولة إسلامية

باكستان

شراء

الأضحية

فيروس كورونا

شجعت السلطات الباكستانية الناس على شراء أضاحي العيد عبر الإنترنت أو استخدام الكمامات قبل دخول أسواق الماشية، انطلاقا من هواجس معاودة الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأدت القيود التي تفرضها الحكومة الباكستانية لتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي هذا العام إلى تراجع أعداد الزبائن المترددين على الأسواق الصاخبة في العادة، والتي تقام، مثل باقي البلدان الإسلامية، في المراكز الحضرية، قبل واحدة من أهم المناسبات الإسلامية، عيد الأضحى.


وقال شهود إن سوق الماشية الرئيسية في كراتشي، كبرى المدن الباكستانية، كان أقل ضجيجا يوم الأحد عما كان عليه الحال في السنوات السابقة، في يوم يسبق عيد الأضحى بستة أيام فقط.


وفي الوقت الذي انخفض فيه عدد زوار الأسواق، تتزايد أعداد من يدفعون للجمعيات الخيرية كي تذبح الماشية نيابة عنهم، وتسلمهم نصيبهم من اللحم أو توزعه على المحتاجين.


وقال شكيل دهيلوي، الأمين العام المشترك لصندوق المجير الخيري الاجتماعي، إن المؤسسة الخيرية بلغت العدد المستهدف للحجوزات في وقت أسرع بمقدار المثلين عن العام الماضي.


وسجلت باكستان أكثر من 270 ألف إصابة بفيروس كورونا، بينها حوالي 6000 حالة وفاة. 


وقال وزير الصحة، ظفر ميرزا، يوم الأحد، بعد 3 أسابيع من إصابته بالمرض: "في الأسابيع الأربعة الماضية، حدث تباطؤ شديد في تفشي الوباء، مع انخفاض الوفيات بنسبة 80 في المئة".


وأضاف: "في العيد السابق، عندما ازدادت التجمعات، وكان الناس يسافرون، تسبب هذا التفاعل في زيادة حالات الإصابة".


وتابع: "على الناس أن يأخذوا الأمر على محمل الجد ويتصرفوا بشكل مسؤول. الاحتمال وارد بأن تزيد الحالات مرة أخرى، مثل إسبانيا".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

23 يوليو ..معنى أخر..وعى أخر

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» أزمة تهدد بعدم بث مباراة الزمالك مع طنطا
» السيسي: "خلاص مفيش دلع وهنتابع وزن العمالة"
» الإبراشي: هذا الرجل أبكاني
» بعد طول انتظار.. واتساب يعد مستخدميه بهذه المفاجأة
» "الغضبان" يعلن تفاصيل إنشاء أكبر مصنع "كاوتش"
» شابان يحاولان عقد زواجهما والشرطة تقبض عليهما
» دراسة: الكلاب البوليسية قادرة على اكتشاف فيروس كورونا
» فيديو يوثق لحظة نجاة طفل سعودي جرّفته السيول
» سبتمبر المقبل .. بشرى سارة للصحفيين
» ناسا: كويكب يقترب من الأرض 5 أغسطس
» جدل بعد ظهور أسطورة الأهلي بـ تشيرت الزمالك على الملأ

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:46 م

  • فجر

    03:39

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية