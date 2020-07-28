"حميدتي" يعلن عن تهديدات بقتله وتدمير السودان

28 يوليه 2020 - 10:54 ص

أعلن نائب رئيس المجلس السيادي السوداني، محمد حمدان دقلو، عن جهات لم يسمها تهدد بقتله وتتوعده بالتصفية محذرا من مافيا تهريب الذهب والجماعات التي تعمل على تعطيل مسيرة الاقتصاد البلاد.

وأشار خلال حفل لبدء تصدير طنين من الذهب وتدشين "بورصة الذهب السودانية" إلي أن هذه الجهات تعمل على تعطيل مسيرة الاقتصاد السوداني وتضع العقبات أمام مساعيه من أجل نهوض البلاد وأطلق عليها "المافيا" التي تعمل علي خفض سعر الجنيه السوداني وتشتري العملات الأجنبية بأي سعر .

وأكد على أنه يجب محاربة هذه الجماعة التي وصفها أيضا بالعصابة قائلين "هم عاملين فيها شرفاء ونظيفين لكنهم حرامية ومجرمين" ، حسب صحيفة "الشرق الأوسط".

جدير بالذكر أن حميدتي يترأس لجنة الطوارئ الاقتصادية التي تكونت في مارس الماضي ويعاونه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك رئيس مناوب إلى جانب عضوية عدد من كبار المسئولين والوزراء.