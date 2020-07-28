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رابطة الدوري السعودي توجه تحذيرا قبل عودة النشاط

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وكالات- الدويني فولي

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تحذير

الدورى السعودى

فيروس كورونا

وجهت رابطة الدوري السعودي تحذيرا صارما للأندية، قبل أيام من استئناف النشاط الكروي، عقب توقف طويل بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19". 
وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن رابطة الدوري السعودي حذرت الأندية من عدم الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا. 

وأضافت الصحيفة، أن رابطة الدوري السعودي نوهت بأن كل ناد سيتحمل المسئولية حال حدوث أي خلل في في تطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث سيتم توقيع عقوبة مالية عليه من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي.

يذكر أن رابطة الدوري السعودي حددت 4 أغسطس المقبل، موعدا لاستئناف مسابقة الدوري. 

ويحتل الهلال جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 61 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.

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