أديب: "اللي علمني دهب أمي وخالتي"

28 يوليه 2020 - 10:41 ص

عقب الإعلامي عمرو أديب، على ارتفاع أسعار الذهب، قائلا: "إن المصريين يعشقون الذهب"، معقبا: "أنا اللي علمني دهب أمي وخالتي، أي حاجة كانت أمي تقول خد أرهن دول".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن هناك أقاويل تتردد أن سعر السبيكة سيصل إلى 2000 دولار، منوها بأن حديثه لا يقصد به أن يوجه أحد لبيع أو شراء الذهب، معقبا :"الاستثمار في الذهب مجد، ولكن يمكن أن ينخفض فجأة".



وتابع: "هناك سيدات مازال لديهن خواتم ذهبية وهى في المرحلة الثانوية، معقبا: "اللي عنده دهب قديم أو دهب مش بيتلبس ممكن يروح يحوله جنيهات ".



هذا، وارتفعت أسعار الذهب محليا بنحو جنيهين في منتصف تعاملات اليوم، ليصل إجمالي الارتفاع اليوم إلى 21 جنيها، ويسجل الجرام عيار 21 نحو 867 جنيها مقابل 865 جنيها بداية التعاملات، نتيجة ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميا في أعلى سعر له على الإطلاق، بحسب إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية في القاهرة.



ووفق واصف، زاد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 743 جنيها مقارنة بـ741 جنيها، كما ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 990 جنيها مقارنة بـ988 جنيها، وصعد الجنيه الذهب بنحو 16 جنيها ليصل إلى 6936 جنيها مقابل 6920 جنيها.

