قفزة جديدة للإصابات في الصين بـ "كورونا "

28 يوليه 2020 - 10:37 ص

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن البر الرئيسي الصيني سجل نسبة عالية من الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد مرتفعة عن الإصابات التي سجلتها في اليوم السابق.

وأشارت اللجنة إلي أنه تم تسجيل 68 إصابة فيما سجلت في اليوم السابق 61 إصابة، حسبما نشرت الصحافة المحلية .

ولفتت إلي أن الإصابات تنوعت بين العديد من المقاطعات حيث سجلت 57 إصابة في منطقة شينجيانج بأقصى غرب البلاد و 6 إصابات في إقليم لياونينج وإصابة واحدة في بكين و 4 حالات لقادمين من الخارج ، كما سجلت 34 حالة دون أعراض.

جدير بالذكر أن عدد الإصابات المؤكدة في الصين بلغت 83959 بينما استقرت الوفيات عند 4634 حالة .