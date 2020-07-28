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الزمالك يستعين بطائرة خاصة لمواجهة الرجاء بالمغرب

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فريق الزمالك
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كشف مصدر داخل نادي الزمالك،عن أن  ظروف الطيران في المغرب دفعت مسئولي الزمالك للتفكير مرة أخرى في الاستعانة بطائرة خاصة لسفر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض إلى هناك، استعدادا لمواجهة الرجاء، خاصة أن هناك معلومات تفيد بأن حركة الطيران في المغرب ستظل غير منتظمة حتى شهر سبتمبر المقبل”.
وتابع: “ندرس حاليًا من جديد فكرة السفر بطائرة خاصة، من أجل تفادي أي أزمات بخصوص حجز الطيران، وتحسباً لأي ظروف تعيق من سفر الفريق”.

ويلتقي الزمالك مع الرجاء في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بنظام الذهاب والإياب وذلك بعد أن تراجع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، عن فكرة خوض هذا الدور من مواجهة واحدة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الفريقين في المغرب على أن يقام لقاء العودة في مصر.

وكان الزمالك تراجع في وقت سابق عن السفر بطائرة خاصة لخوض مباراة الرجاء، بعد أن اعتذرت الكاميرون عن استضافة مباريات دوري أبطال أفريقيا.

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